"ندلب" ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" يوقعان اتفاقية تعاون

في إطار الجهود الرامية لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

وقّع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" اليوم، اتفاقية تعاون للاستثمار في قطاعات البرنامج، تحت رعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر بن إبراهيم الخريف، وحضور نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة "أبيليتي" محمد بن عبدالعزيز العجلان.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لأبيليتي المهندس علي الحازمي.

ونوه "المزروع" بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لدفع عجلة التنمية في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ مؤكدًا أن تمكين وتحفيز القطاع الخاص والقرب منه من خلال توفير قنوات تواصل فعالة مع قيادة المنظومة، تضمن سهولة وصول المستثمر للمسؤول، إلى جانب العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تزخر بالممكنات النوعية والميزات التنافسية، وهذا يأتي في مقدمة أولويات البرنامج ويحظى بعناية واهتمام كبير من قِبَل رئيس لجنة البرنامج وجميع القيادات في الجهات التنفيذية بقطاعات ندلب.

وأعرَبَ عن ثقته في قدرة البرنامج ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة (أبيليتي) على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، كما توجه بالشكر والتقدير لقيادة المملكة على دعمها المستمر لكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطن، مقدمًا شكره لوزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج، وأعضاء لجنة برنامج ندلب على حرصهم الدائم، لتقديم جميع أشكال الدعم والتمكين، ليحقق البرنامج مستهدفاته ويواصل العمل على تنمية قطاعاته وتحقيق التنوع الاقتصادي وتحويل المملكة إلى دولة منتجة ومصدرة للأسواق العالمية.

وأكد أن هذه الاتفاقية تعد نقطة انطلاق لجملة من المشاريع المهمة ومنها (تطوير صناعات معدن التايتينيوم الاستراتيجي ليتيح المجال لتوطين صناعات واعدة كصناعة الطيران والصناعة العسكرية، وإنشاء شركة خدمات تعدينية وبناء مختبرات حديثة تخدم قطاع التعدين في السوق المحلي والإقليمي، إضافة إلى تطوير سوق الأسهم للشركات التعدينية ومنصة تداول المعادن، لتمكين المستثمرين ورفع إسهام القطاع في تحقيق التنوع والنمو الاقتصادي للمملكة).

من جهته، عبر "العجلان" عن اعتزاز المجموعة بهذه الاتفاقية التي تهدف إلى دعم استراتيجية البرنامج لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وتعظيم الأثر الاقتصادي لقطاع التعدين واستدامة نموه، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة بقطاعات برنامج "ندلب" من خلال استثمارات بقيمة 50 مليار ريال على مدار 10 سنوات قادمة، بشكل يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، مشددًا على حرص أبيليتي على تعظيم استثماراتها في القطاعات النوعية والواعدة.

وثمّن دور البرنامج في رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إيجاد تحول اقتصادي وتنموي هائل عبر توفير بيئة استثمارية جاذبه وتنافسية.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث تشتمل مجالات التعاون بين الطرفين -بموجب هذه الاتفاقية- على إيجاد إطار عمل مشترك مع مجموعة أبيليتي التي ترغب في الاستثمار بقطاعات البرنامج والإسهام في تطويرها؛ حيث بادرت المجموعة كنتاج لهذه الاتفاقية بتوقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة أميك لتطوير سلسلة التصنيع لمعدن التيتانيوم، واتفاقية مع شركة سوق التداول الأسترالي المختصة في اكتتاب شركات التعدين والموارد الطبيعية لتطوير سوق أسهم للشركات التعدينية وبناء منصة تداول المعادن بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء شركة الخدمات التعدينية مع تحالف شركات أسترالية تحت قيادة شركة ريزولف مايننق وبإشراف من السفارة الأسترالية.