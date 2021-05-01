مواطن يفجع بمصرع 3 من أبنائه وإصابة الرابع بحادث فى نجران

فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية
المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.
فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
على طريق "ثجر- المحمدية"
فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية
المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.
فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".