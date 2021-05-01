مواطن يفجع بمصرع 3 من أبنائه وإصابة الرابع بحادث فى نجران

على طريق "ثجر- المحمدية"

فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية

المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.

فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".