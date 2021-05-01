مواطن يفجع بمصرع 3 من أبنائه وإصابة الرابع بحادث فى نجران

على طريق "ثجر- المحمدية"

فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية

المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.

فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

1

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 03:47 PM

على طريق "ثجر- المحمدية"

مواطن يفجع بمصرع 3 من أبنائه وإصابة الرابع بحادث فى نجران

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

0 1,201

فجع المواطن ناصر بن علي العرجاني بوفاة ثلاثة من أبنائه، وإصابة الابن الرابع ونقله للعناية

المركزه، بعد تعرضّهم لحادث مروري مروع، وقع أمس الأول، على طريق "ثجر-المحمدية" بمنطقة نجران.

فيما تتقدم "سبق" بخالص العزاء للمواطن وأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021