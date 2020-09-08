الدفاع المدني السوداني: منسوب النيل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة

قرر اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وأعلن حالة الطوارئ 3 أشهر

حذّر الدفاع المدني السوداني، بأن منسوب نهر النيل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة.

وفي وقت سابق، أعلنت "الداخلية" السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 102 حالة وفاة و46 مصاباً.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكرت "الداخلية" -حسب تقرير المجلس القومي للدفاع المدني-، أن 26 ألفاً و386 منزلاً انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 40 ألفاً و617 منزلاً.

كما أشارت إلى تضرر 179 مرفقاً، و359 متجراً ومخزناً، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وأوضح التقرير أن الخسائر في مختلف الولايات، وأبرزها الخرطوم، التي يجري إجلاء مواطني عدة مناطق فيها، وسنار، والبحر الأحمر في شرق السودان.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن والدفاع السوداني قرّر اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية، وأعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات والارتفاع القياسي لمنسوب المياه.