مكمل غذائي يمنع شيخوخة العين ويعزز الشبكية بتأكيد الدراسات

موجود في عدد من أصناف السمك ويرتبط بصحة العين ومنع جفافها

تعد متلازمة العين الجافة من الحالات المرضية الشائعة المرتبطة بحرقان العين، حيث يشعر الإنسان بوخزات أو بوجود حبيبات أو شيء ما في العين، ما يسبب حالة من عدم الراحة والانزعاج المستمر، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية واحمرار أو تهيج العين.

وتفصيلاً، يتسبب انخفاض القدرة على إنتاج الدموع في الغدد الدمعية إلى حدوث مشكلة جفاف العين، الأمر الذي يحد من عملية الترطيب المستمرة والطبيعية للعين، ويسبب شيخوختها المبكرة بسبب مجموعة من العوامل المرتبطة بالحساسية والتغييرات الهرمونية والبيئة والجلوس الطويل أمام شاشة الحاسوب أو أجهزة الموبايل، وهي عوامل مرتبطة بشدة بمشكلة جفاف العين.

ويصف الأطباء مجموعة من القطرات والمراهم لعلاج متلازمة جفاف العين، لكن بعض الدراسات كشفت عن مكمل غذائي قادر على الحد من هذه المشكلة ومنع شيخوخة العين المبكرة، حسب سبوتنيك.

وبحسب المقال المنشور في مجلة "verywellhealth" المتخصصة بالأخبار الصحية، فإن مكملات "أوميغا 3" الدهنية، أو زيت السمك والموجود في عدد من أصناف السمك، مرتبطة بشكل كبير بصحة العين ومنع جفافها.

ومن المعروف أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية الموجودة في مكملات زيت السمك تقدم العديد من الفوائد بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

وتوجد ثلاثة أنواع من أحماض "أوميغا 3" الدهنية الأساسية وهي بمجملها مفيدة لصحة الجسم والدماغ، وهي:

1- حمض ألفا لينولينيك (ALA)

2- حمض إيكوسابنتانويك (EPA)

3- حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)

ودرس العلماء بشكل واسع تأثيرات هذه العناصر الغذائية القوية، ووجد الباحثون أنها تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك التهاب المفاصل والسرطان وأمراض القلب.

ويلعب أحد أصناف أوميغا 3 وهو حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، دوراً أساسياً في صحة العين ووظيفة العين، حيث أكدت الأبحاث أن أحماض أوميغا 3 قد "تساعد في منع ضعف البصر والعمى الناجم عن الضمور البقعي".

وجدت مراجعة علمية بحثية أجريت في عام 2019 شملت 34 دراسة مختلفة أن مكملات أوميغا 3 قد تساعد في الحد من مرض جفاف العين، ومرتبطة به.

وعلى الرغم من هذه المعلومات، لكن الباحثين نوهوا إلى أن "الأدلة غير متسقة" ولم تؤكد بعد وتحتاج إلى دراسة مستقلة لتأكيدها.

وتشير دراسة أخرى منشورة في مجلة المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (AJCN) "The American Journal of Clinical Nutrition" التابعة لأكسفورد، المنشورة في العدد الصادر في فبراير/ شباط من عام 2001 إلى وجود ارتباط بين صحة العين ومكملات "أوميغا 3" الدهنية.

وأكدت الدراسة أن تناول كميات أكبر من الأسماك أو "أوميغا 3" قد يساعد في تعزيز الصحة البقعية.

يُعتقد بحسب موقع "Bausch & Lomb"، المتخصص بالصحة أن مكملات "أوميغا 3" تلعب دوراً مهماً في صحة العين، لأن "DHA" يتركز بشكل طبيعي في شبكية العين (طبقة الأنسجة التي تبطن داخل العين وتتلقى الصورة التي تشكلها العدسة) ويعتقد أنها تعزز وظيفة الشبكية الصحية، كما تظهر الدراسات أيضاً أن "أوميغا 3" يمكن أن تساعد في تقليل متلازمة العين الجافة.