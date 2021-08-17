تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.