وفاة عميد المعهد العالي للقضاء سابقًا "سعود البشر"

توفي أستاذ السياسة الشرعية عميد المعهد العالي للقضاء سابقاً، الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر، بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والدعوة وبذل الخير.

وتقام الصلاة على الفقيد ـ رحمه الله - غداً الاثنين، ٤:١٥ عصراً، في جامع البابطين بحي الياسمين بالرياض، والدفن في مقبرة الشمال.

ونظرًا للظروف الراهنة سيكون العزاء في المقبرة أو بالاتصال على الأرقام التالية:-

د. عبد الله 0505233821

م. يوسف 0504184789

م. تركي 0554447733