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تم إغلاقه ومصادرة ما به من مواد غذائية غير صالحة

بالصور.. الكشف عن مستودع مواد غذائية منتهية الصلاحية بـ"شفا الطائف"

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"، عن أحد أكبر المستودعات التي تفتقر للاشتراطات الصحية والسلامة في منطقة الشفا، يضمُ بداخله كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بخلاف سوء التخزين لتلك المواد.



والمستودع عبارة عن غرفة مُنشأة من الزنك والأخشاب، ووجدَ بداخلها كميات من العصائر والأجبان منتهية الصلاحية، كذلك كميات من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر، بالإضافة لوجود مخزن بداخله يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.



واوضح رئيس بلدية الشفا الفرعية إبراهيم بن هيف الحارثي، أنهُ وبتوجيه ومتابعة من أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، جرى إغلاق المستودع، ومصادرة ما به من مواد غذائية غير صالحة، وفرض المراجعة على صاحبه لمقر بلدية الشفا لاتخاذ الإجراءات حيال تلك المخالفة، وتطبيق العقوبة الغرامية المنصوص عليها وفق النظام.