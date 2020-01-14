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أكد أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلته

وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني "عمل مشروع".. وترامب لديه السلطة اللازمة

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لديه بشكل واضح السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، وفقًا لرويترز.

وتفضيلاً، أوضح "بار" أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.

وأبلغ بار الصحفيين بأن سليماني كان "هدفًا عسكريًّا مشروعًا، وأن الضربة "كانت عملاً مشروعًا دفاعًا عن النفس".