"سعودي كويتي".. ديربي الإثارة في مهرجان الإبل يعود للواجهة

في لون "الشعل".. وضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز

بعد أن انتهى ديربي الإثارة "السعودي الإماراتي" الذي جمع أبناء الخليج في أشواط "المجاهيم" في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، عاد اليوم ديربي تنافسي آخر "سعودي كويتي" في لون "الشعل".



وشهدت منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم دخول أربعة متسابقين من دولة الكويت الشقيقة في شوط "الفحل" وإنتاجه، وكشف محللو برنامج مجلس الصياهد المصاحب لمهرجان الملك عبدالعزيز أن شوط "الشعل" اليوم شهد إثارة وتجدداً، لفت الانتباه بدخول منقيات قوية.



يذكر أن الأيام الماضية شهدت تنافساً كبيراً في ديربي "سعودي إمارتي" في أشواط "المجاهيم" ظهرت فيه روح التنافس الشريف بين الملاك، وشارك بعضهم الآخر فرحة الفوز.