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سجلت أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة

كورونا في البرازيل: 50163 إصابة جديدة و888 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.