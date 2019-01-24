"مرور جدة" يعلن الطرق البديلة لتقاطع التحلية مع المدينة

اعتباراً من السبت المقبل لتنفيذ مشروع نفق

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، لعموم السكان والزوار عن المسارات البديلة للتحويلات المرورية والتي ستكون أمام المارة باتجاه تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، والذي سيشهد ابتداءً من يوم السبت المقبل تنفيذ مشروع نفق من الشرق للغرب لتحرير الحركة المرورية وذلك لمدة 300 يوم.

وأكدت إدارة المرور للجميع على أهمية التعاون لتحقيق الهدف من المشروع، مشيرة إلى أن رجال المرور في الميدان سيكونون في الخدمة، وسيعملون على تسهيل وصول المارة لوجهتهم في تلك المنطقة، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية وعدم الإخلال بما يتسبب في تعطيل حركة السير في تلك المنطقة.

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24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 04:09 PM

اعتباراً من السبت المقبل لتنفيذ مشروع نفق

"مرور جدة" يعلن الطرق البديلة لتقاطع التحلية مع المدينة

عبدالله الراجحي

جدة

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أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، لعموم السكان والزوار عن المسارات البديلة للتحويلات المرورية والتي ستكون أمام المارة باتجاه تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، والذي سيشهد ابتداءً من يوم السبت المقبل تنفيذ مشروع نفق من الشرق للغرب لتحرير الحركة المرورية وذلك لمدة 300 يوم.

وأكدت إدارة المرور للجميع على أهمية التعاون لتحقيق الهدف من المشروع، مشيرة إلى أن رجال المرور في الميدان سيكونون في الخدمة، وسيعملون على تسهيل وصول المارة لوجهتهم في تلك المنطقة، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية وعدم الإخلال بما يتسبب في تعطيل حركة السير في تلك المنطقة.

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