وسط التزام بالإجراءات الوقائية.. 251 مسجدًا وجامعًا بصامطة تستقبل ضيوفها

بمتابعة مباشرة من المحافظ أحمد بن عبدالله زعلة

شهد أكثر من 251 مسجدًا وجامعًا بمحافظة صامطة ومركز القفل والسهي اليوم عودة المصلين لصلاة الجمعة وسط انضباط وتأمين والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بمتابعة مباشرة من محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة.

ويأتي ذلك وسط متابعة واهتمام وحرص من القيادة الرشيدة والجهات المختصة والمعنية، منها الشؤون الإسلامية والصحية، والجهات الأمنية، والمتطوعون، ‏والتزام المصلين وتقيُّدهم بالإجراءات الصحية كافة الموصَى بها من تباعُد جسدي وارتداء الكمامات وجلب السجادة الخاصة للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة أحمد عقيل كريري أن إدارة المساجد بالمحافظة شكّلت بمتابعة من المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، خطة لفتح أكثر من 890 جامعًا ومسجدًا، وتجهيز الاحترازات الوقائية كافة من فيروس كورونا، وتوزيع عدد من المراقبين مع الفرق التطوعية. وقامت الفرق التطوعية والكشفية والصحية مع وجود المراقبين للمساجد بتنظيم دخول وخروج المصلين، ووضع الملصقات، وتوجيههم لمكان الصلاة، ووضع مسافة مترين بين كل مُصلٍّ وآخر.

كما شارك فريق التصدي للكوارث والتدخل السريع لمكافحة كورونا بمركز إسكان الخارش بإجراء عمليات فرز بصري، وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامتهم قبل دخول المسجد، وتعقيم الأيدي، وتطبيق التباعد، وتوزيع كمامات وقفازات للذين يحضرون بدون كمامات وقفازات، وذلك من خلال وجود الفرق التطوعية والمتطوعين الصحيين والكشافة فيها لنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة.