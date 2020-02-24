توقيع اتفاقية تعاون لخدمة 58 حالة من ذوي اضطراب التوحد

بين "عمل الرياض" والجمعية السعودية للتربية الخاصة

وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً بمركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، والجمعية السعودية للتربية الخاصة التابعة لجامعة الملك سعود "جمعية جستر"، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين.

يأتي ذلك، لخدمة 58 حالة من ذوي اضطراب التوحد وتطوير 137 من الكادر العامل معهم في عدد من المجالات.

وقع من جانب فرع العمل والتنمية بالرياض، مديرة مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، هدى الحيدر، ومن الجمعية السعودية للتربية الخاصة، مدير الجمعية في منطقة الرياض، مازن حمود المزيني.

جاء ذلك، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة، علي القباني، وعدد من القيادات التنفيذية في الجهتين ومنسوبيهما.

وأوضحت هدى الحيدر، أن الاتفاقية تنص على تبادل الخدمات والخبرات بين الجهتين والتعاون المشترك، فيما يخص تنفيذ الدورات التطويرية والفعاليات والأنشطة المقامة ذات الاهتمام المشترك.

والاستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين، بما تقتضيه المصلحة العامة، لتحقيق الشراكة المجتمعية، ولنشر الرسالة السامية لكل من المركز والجمعية في المجتمع، بما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية من أطفال اضطراب ذوي التوحد وأسرهم، وبما يسهم في الوصول للأهداف المشتركة والمرجوة من الاتفاقية.