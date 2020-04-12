"أوبك+" تتوصل إلى اتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًّا

ابتداء من مطلع مايو المقبل

أفاد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل اليوم الأحد بتوصُّل الدول المصدِّرة للنفط إلى اتفاق على خفض الإنتاج بما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط يوميًّا من أعضاء "أوبك+"، وذلك ابتداء من الأول من مايو 2020.

وأشار الفاضل عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إلى جهود متواصلة ومحادثات مستمرة بين الدول المجتمعة منذ فَجْر الجمعة الماضية.

وعلى الصعيد نفسه، نقلت وكالة"رويترز" عن مصادر، وصفتها بـ"المطلعة"، أن "أوبك+" تغلَّبت على الخلاف مع المكسيك، وأقرت أكبر خفض لإنتاج النفط، يبلغ نحو 10 في المئة من العرض العالمي.

وذكرت المصادر أن دول مجموعة "أوبك+" اتفقت على خفض الإنتاج إلى مستوى 9.7 مليون برميل يوميًّا في مايو ويونيو.