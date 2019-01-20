هل سترصد "خرائط جوجل" كاميرات ساهر؟ خاصية جديدة هنا تفاصيلها

تخبر المستخدم بالسرعة القصوى للمركبات بالطرق وترسل له تنبيهاً صوتياً

وسط تساؤلات عن إمكانية رصدها لكاميرات "ساهر" في السعودية مستقبلاً، بدأت خدمة جوجل للخرائط "جوجل مابس" مؤخراً، تفعيل خاصية جديدة على تطبيقها لمنصتيْ "أندرويد" و"آي أو إس" يمكنه تعريف المستخدمين بالحد الأقصى للسرعة خلال قيادتهم عليها.

الخاصية ستقوم بإعلام المستخدم بالسرعة القصوى للمركبات على الشوارع، كما ستمنحه إمكانية تحديد مواقع رادارات السرعة على الطريق، وفقاً لموقع "أندرويد بوليس"، أما بحسب موقع "ماشبل"؛ فسيتم إرسال تنبيه صوتي إلى السائق لدى اقترابه من أحد رادارات ضبط السرعة.

وقالت "سكاي نيوز": خاصية التعريف بالحد الأقصى للسرعة، التي بدأت جوجل تجربتها منذ عام 2016 في مدينتيْ سان فرانسيسكو وريو دي جانيرو فقط، متوافرة حالياً للمستخدمين في كل من الدنمارك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وبالنسبة لإمكانية تحديد مواقع رادارات السرعة؛ فستتوافر في البداية للمستخدمين في كل من: (أستراليا، والبرازيل، وكندا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة أيضاً).

وتسعى "جوجل" من وراء التحديث الجديد للحاق بركب شركات وتطبيقات أخرى مثل "غارمن" و"ويز"، وفقاً لما أورده موقع "ذا فيرج".