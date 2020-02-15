"التحالف" يعلن سقوط إحدى طائراته المقاتلة بمنطقة العمليات في "الجوف" اليمنية

من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح العقيد "المالكي" أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.