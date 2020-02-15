"التحالف" يعلن سقوط إحدى طائراته المقاتلة بمنطقة العمليات في "الجوف" اليمنية

من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح العقيد "المالكي" أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائرات التحالف

60

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 02:47 PM

من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي

"التحالف" يعلن سقوط إحدى طائراته المقاتلة بمنطقة العمليات في "الجوف" اليمنية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

14 38,064

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح العقيد "المالكي" أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائرات التحالف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020