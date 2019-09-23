ملك البحرين يغادر جدة

أمير مكة كان في وداعه

غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.

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23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 04:56 PM

أمير مكة كان في وداعه

ملك البحرين يغادر جدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة اليوم.

وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.

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