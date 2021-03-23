ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 24 من دوري المحترفين.. تعرف عليها

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

واختار الفريق الفني في الرابطة، أهداف كل من المحترف البرازيلي بصفوف النصر بيتروس ماتيوس، في مرمى الباطن، والذي سجله من ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء، استقرت في سقف المرمى، وهو الهدف السادس لفريقه في اللقاء الذي انتهى بسباعية نظيفة.

وينافس هدف بيتروس، كلاً من هدف محمد مجرشي لاعب الفتح في مرمى الأهلي، والهدف الثاني للمحترف الجزائري فاروق الشافعي لاعب نادي ضمك في مرمى أبها، والذي سجله بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء (42)، علماً بأن اللاعب سجل "هاتريك" في المباراة، وبذلك أول مدافع ينجح في تسجيل هاتريك هذا الموسم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنه الهاتريك رقم 13 في دورينا هذا الموسم".

ومن المنتظر أن يحسم تصويت الجمهور، وجهة جائزة صاحب أجمل هدف عبر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين بموقع "تويتر"، على أن تعلن النتيجة النهائية غداً الأربعاء.