عسير.. 53 إصابة جديدة بكورونا في 11 مدينة

22 حالة بخميس مشيط و10 في بيشة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ53 موزعة على 11 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 22 حالة، وبيشة 10 حالات وأبها أربع حالات، والمجاردة أربع حالات، وأحد رفيدة ثلاث حالات، وتبالة ثلاث حالات، والبشائر حالتين، والمضة حالتين، والنماص حالة واحدة، وتثليث حالة واحدة، ومحايل عسير حالة واحدة.