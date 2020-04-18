شاهد .. ميليشيا الحوثي تجبر المهاجرين تحت تهديد السلاح على النزوح إلى السعودية

أفارقة يروون عبر مقاطع فيديو قصصهم وتعنيفهم

قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أمس بإجبار المئات من المهاجرين الأفارقة بمحافظة صعدة على النزوح بالقوة والعنف وتحت تهديد السلاح إلى السعودية. ومن بين النازحين نساء وأطفال، أساءت الميليشيا معاملتهم، وقامت بتعنيفهم.

واعتدت الميليشيات على عشرات المهاجرين بالضرب وإطلاق النار؛ وهو ما أدى إلى إصابات بينهم، في سلوك يكشف عن الإجرام الحوثي تجاه المهاجرين.

وكشف عدد من الأفارقة عبر مقاطع فيديو عن قصصهم وتعنيفهم من قِبل الميليشيات الحوثية، وتهجيرهم، وضربهم أطفالاً ونساء ورجالاً.