"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548973) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 75 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537933) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8805) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50 حالة.