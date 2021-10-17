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قال: الاستمرار في التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا عند دخول المنشآت

متحدث "الداخلية": الجهات المختصة ستقوم بتطبيق العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية طلال عبدالمحسن االشلهوب أنه تم ضبط 22.746 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) الاستمرار في التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات #كورونا عند دخول المنشآت.

وقال: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداءً من اليوم الأحد 17 أكتوبر، وعدم الإلزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة، وذلك للمحصنين بجرعتين من لقاحات #كورونا.