دينّا جامبو تغلق عقبة شعار بعسير.. اصطدمت بشاحنة ثم انقلبت

دون وقوع إصابات

تسببت "دينّا جامبو"، اليوم، في إغلاق عقبة شعار بمنطقة عسير، بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها أثناء نزولها، لتصطدم بشاحنة في الجهة المقابلة ثم تنقلب، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.



وأرجعت مصادر الحادث إلى فشل مكابح الدينّا في كبح جماحها عندما كانت في حالة النزول، لتصطدم بشاحنة كانت في حالة الطلوع ثم تنقلب لتتناثر حمولتها وسط الطريق.



وباشر رجال المرور الحالة فور تلقي البلاغ، وقاموا بتخطيط الحادث وإعادة حركة السير إلى وضعه الطبيعي في 20 دقيقة.