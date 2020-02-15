"العميد" يقصي "آسفي" ويطير لمواجهة "الشباب" في نصف نهائي الأبطال

حجز فريق الاتحاد آخر مقعد في المربع الذهبي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ وذلك بعد تخطيه عقبة مضيفه أولمبيك آسفي المغربي بالفوز 1-0 مساء اليوم السبت.

واكتمل عقد الفِرق المتأهلة إلى نصف النهائي، وهي (الاتحاد والشباب من السعودية، والرجاء المغربي بجانب الإسماعيلي المصري).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليحسم الاتحاد التأهل إلى الدور قبل النهائي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وسجّل هدف الاتحاد اللاعب البرازيلي روماريو دا سيلفا في الدقيقة الـ50 من زمن وأحداث المباراة؛ ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وبتلك النتيجة يضرب الاتحاد موعدًا مع مواطنه الشباب في نصف النهائي، على أن يخوض مباراة الذهاب بالرياض، قبل أن يستضيف لقاء العودة بين جماهيره في مدينة جدة.

يُذكر أن مباريات المرحلة المقبلة تنطلق مساء غد الأحد باللقاء الذي يجمع بين الإسماعيلي وضيفه الرجاء في جولة الذهاب قبل مباراة العودة بالدار البيضاء يوم 15 مارس المقبل.