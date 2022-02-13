‏فيديو.. للمرة الثانية قرود "البابون" تهاجم مواطنًا وتصيبه بجروح بالغة

نقل على إثرها للمستشفى.. وناشد المسؤولين بالتدخل لوضع حد لخطورتها

للمرة الثانية خلال شهر يتعرض مواطن في منطقة الباحة لهجمات من قرود "البابون"؛ حيث دفعته في المرة الأولى من الخلف وأسقطته أرضًا.



وفي المرة الثانية التي حدثت أمس يقول المواطن الذي كان مصابًا في يده، في حديث مع قناة الإخبارية عن الحادثة: "فور خروجي من منزلي لأركب السيارة فوجئت بهجوم قطيع كبير من القرود على مرتين، تعرضت فيها لعضات منهم وأصبت بجرح غائر في يدي وخدوش في الكتف والظهر، ونقلت على إثرها للمستشفى".



وأشار إلى أنه "لولا لطف الله ثم تدخل الجيران وإنقاذي منهم لحدث ما هو أسوأ من ذلك بكثير!".



واختتم المواطن المصاب بالتأكيد أن خوفهم من هذه القرود ليس على الكبار، وإنما الصغار من أبنائه وأبناء الجيران حتى لا يكونوا الضحية.



وناشد في هذا الصدد المسؤولين بالتدخل لوضع حد لخطورة هذه الحيوانات.