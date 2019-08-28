القيادة تهنئ أمير الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي

خلال استقبال "الصباح" لتركي بن محمد بن فهد.. اليوم

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في قصر بيان اليوم، بحضور الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الذي نقل لأمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما له، بعد تجاوزه للعارض الصحي.

وحمّل أمير دولة الكويت، شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تهنئتهما بسلامته؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر الاستقبال القائمُ بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في دولة الكويت الدكتور حسن بن محمد الأنصاري والمستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار.