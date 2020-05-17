"الأرصاد" تنبّه نجران: أمطار رعدية تستمر حتى الحادية عشرة والنصف ليلًا

قالت: تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة 11:30 مساءً.