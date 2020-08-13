بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين أثناء وصوله إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة

نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعي فيديو لوصول خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء إلى منطقة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

وكان الملك سلمان قد غادر الرياض في وقت سابق أمس الأربعاء متوجهًا لمنطقة نيوم .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.

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13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 01:26 AM

بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين أثناء وصوله إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة

فلاح الجوفان

الرياض

8 35,760

نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعي فيديو لوصول خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء إلى منطقة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

وكان الملك سلمان قد غادر الرياض في وقت سابق أمس الأربعاء متوجهًا لمنطقة نيوم .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.

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