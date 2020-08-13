بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين أثناء وصوله إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة

نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعي فيديو لوصول خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء إلى منطقة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام



وكان الملك سلمان قد غادر الرياض في وقت سابق أمس الأربعاء متوجهًا لمنطقة نيوم .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.