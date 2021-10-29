"المرور": تفعيل التحويلة المرورية الواقعة على طريق العروبة

تمهيداً لاستكمال الأعمال الإنشائية لحديقة الملك سلمان

نوّهت إدارة مرور منطقة الرياض؛ بأنه سيتم تفعيل التحويلة المرورية الواقعة على طريق العروبة.

وقال المرور السعودي عبر تويتر: ابتداءً من يوم السبت 30 أكتوبر الجاري، سيتم تفعيل التحويلة المرورية الواقعة على طريق العروبة من أجل استكمال الأعمال الإنشائية لحديقة الملك سلمان، وذلك وفق الخريطة الموضحة بالفيديو.