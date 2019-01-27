مكتب "تعليم الحرس" يكرم متفوقاته بحضور القيادات التعليمية

كرمت مديرة مكتب التعليم بالحرس نورة الغامدي الطالبات المتفوقات للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وذلك في حفل حضره عدد من القيادات التعليمية والتربوية بمكتب الحرس.

وقالت مديرة مكتب الحرس نورة الغامدي: "نفخر بتتويج كوكبة من بنياتنا الطالبات المتفوقات المتميزات سلوكياً، اللاتي هن ثمار غرس غرسته معلمات مخلصات متفانيات رعته أمهات واعيات بأهمية العلم، ودعمه في حضن وطنٍ ليس كالأوطان وحكومة رشيدة لا تألو جهداً في دعم ورعاية التفوق والتميز في جميع المجالات".

وأشارت الغامدي إلى جهود المملكة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحرصهم على دعم وتشجيع أبناء البلد على العمل النوعي الدؤوب والجد والبذل ليكون لهذا الوطن مكانة علمية يُعتد بها بين دول العالم وفق رسالة محددة ورؤية طموحة.

وأشادت "الغامدي" بجهودهن وتحصيلهن الدراسي، ودعت لهن وحفزتهن على الاستمرار للوصول إلى أعلى المراتب.

واختتمت "الغامدي" حديثها بالدعاء والشكر لجميع من ساهم في إنجاح الحفل من لجان ومرشدات، على رأسهن مشرفة التوجيه والإرشاد ريم الشمري، وجميع المعلمات، وللمدرسة المستضيفة، وقائدتهم مشاعل الفرم.

وشمل التكريم الطالبات المتفوقات الحاصلات على نسبة ٩٩٪ فما فوق.