بعد حوادث سابقة لوفيات الطلاب.. خبير تربوي لـ"سبق" يحذر: "السلامة المدرسية في خطر"

دعا لإعداد تنظيم واضح وشامل يعالج أعمال الإشراف اليومية على الطلاب بالمدارس

حذر الخبير التربوي الدكتور خليل الشريف، من أن السلامة المدرسية في خطر، مشددًا لـ"سبق" على "ضرورة التفكير بشكل جاد ومنظم للعمل على الحد من تكرار حوادث وفيات الطلاب التي حصلت في مدارسنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك للمحافظة على أرواحهم، وجعل المدرسة مكاناً آمناً لهم".

ولفت إلى أن أسباب وفيات الطلاب في المدارس تعددت وتنوعت ما بين الغرق في مسبح المدرسة، أو الاختناق في باص النقل، أو السقوط في حفر الصرف الصحي، وأخيرًا كانت حالة وفاة طالب نتيجة مشاجرة أثناء الفسحة.

وتفصيلاً، دعا "الشريف"، ضمن مقترحات للمساهمة في توفير البيئة المدرسية الآمنة وتحقيق معايير السلامة المدرسية التي يستحقها الطلاب- إلى إعداد تنظيم واضح وشامل يعالج أعمال الإشراف اليومية على الطلاب بالمدارس، يحدد من خلالها إجراءات المناوبة والإشراف في الفسح وأثناء دخول الطلاب وخروجهم من وإلى المدرسة، ويفصل نسبة أعداد الطلبة إلى أعداد المشرفين المناوبين من المعلمين، بحيث يضمن ذلك التنظيم ألا تخضع مثل تلك العمليات للاجتهادات والإجراءات العشوائية.

وأشار إلى أنه يجب أن يتابع تنفيذ ذلك التنظيم في المدارس بشكل مباشر وحازم من أعلى سلطة تعليمية، مما يلزم أن تحدد العقوبات التي تطال المقصرين في أدائه، وكذلك وسائل التحفيز للمتميزين في تطبيقه، ويكلف كل مشرف تربوي زائر للمدرسة بعمليات المتابعة على انضباط الإشراف اليومي على الطلاب وفق ذلك التنظيم المقرر.

كما دعا إلى تزويد المدارس بالمستلزمات التقنية الحديثة من كاميرات مراقبة ومكبرات صوت ونداءات آلية، وتوزيعها على مرافق المدرسة الداخلية والخارجية بالكامل، وتفعيل استثمار دور هذه التقنيات بالأسلوب الأمثل من خلال تحديد مناوب يومي لمراقبة الشاشات فقط، ويقوم بالتنبيه عبر مكبرات الصوت عند حدوث أي مشكلة، بحيث يمكن لجميع من في الساحات ومرافق المدرسة سماع التنبيه وتدارك أي مشكلة في حينها.

وحث الدكتور خليل الشريف على استثمار كافة الوسائل الإعلامية داخل المدرسة من الإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية والتوجيه المباشر للطلاب، لتثقيفهم وتوعيتهم بكيفية التعامل أثناء وقوع المشاجرات بين الطلاب، حتى لا يكون دورهم المشاهدة والتجمهر، بل المبادرة في فض النزاع وإبلاغ المعلمين والإدارة فوراً.

وطالب بأن تعد كل مدرسة خطة إجرائية واضحة المهام والخطوات لدخول وخروج الطلاب من وإلى الفصول الدراسية، ومراعاة الفئات العمرية الصغيرة في ذلك.

وأكد الشريف على ضرورة تشريع قرارات تلزم الإداريين بالمدارس بالتعاون مع إدارة المدرسة والمعلمين جنباً إلى جنب في أعمال الإشراف والمناوبة على الطلاب.

واقترح أن يلزم متعهد المقصف المدرسي وفق أطر تنظيمية واضحة بأن يكون له دور وتعاون في تنظيم عمليات شراء الطلاب من المقصف، بما يضمن عدم حدوث التدافع والزحام، وإيجاد الحلول الملائمة لتوفير الوجبات لجميع الطلاب في جو من الراحة والأمان الخالي تماماً من الصراع والتسابق العنيف.

ولفت إلى أن ما يحدث في كثير من المدارس من تدافع وصراع الطلاب على شراء وجبة الإفطار شيء يندي له الجبين، ومن المحتمل جداً أن يتسبب بأذى وإصابات خطيرة عليهم.

ونوه "الشريف" إلى الأهمية الكبيرة لدور المرشد الطلابي في القضاء على المنازعات بين الطلاب، ومكافحة التنمر، والاعتداء الجسدي واللفظي، حيث ينبغي تفعيل دوره التوجيهي ومتابعته متابعه شاملة، إذ لا يمكن أن تكون هناك مدرسة خالية من النزاع بين الطلبة والتنمر والاعتداءات المختلفة، وهنا تبرز الأهمية البالغة بأن يعالج الإرشاد الطلابي مثل هذه القضايا بالعديد من البرامج السنوية المستمرة لحماية الطلاب من كل ما يمكن أن يسبب الأذى لهم في المدرسة.

وطالب "الشريف" في ختام حديثه المؤسسات التعليمية والقائمين على صنع القرار فيها بالتركيز على جميع العمليات داخل المدرسة، وألا تتشتت اهتماماتهم في جوانب إدارية تفصيلية بعيدة عن ميدان المدرسة.

وأشار إلى أن "كل المشاريع والبرامج التطويرية لن تحظى بالنجاح، ما لم يتم حوكمة العمليات داخل المدرسة من تعليم وتعلم وتربية وإشراف وتنظيم متكامل يضمن بعون الله أن تكون المدرسة بيئة آمنة وصحية وتربوية لأبنائنا وأحبابنا الطلاب".