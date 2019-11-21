رسمياً.. اتهام "نتنياهو" بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال

يواجه 3 قضايا فساد أخطرها "الملف 4000"

وجه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم (الخميس)، اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا، مما يثير مزيداً من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

وأفاد المدعي العام في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن التهم تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وأهم قضايا الفساد التي يواجهها "نتنياهو" القضية الأولى التي تسمى "الملف 1000"، ويتهم فيها بأنه تلقى أنواعاً فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار) مقابل حصول من قدموها على امتيازات مالية شخصية.

وفي القضية الثانية، التي تسمى "الملف 2000"، يتهم المحققون "نتنياهو" بالتوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكثر الصحف انتشاراً في الدولة العبرية، للحصول على تغطية إيجابية له.

والقضية الثالثة هي بيزيك أو "الملف 4000" وتعتبر الأخطر على "نتنياهو"، إذ يشتبه المحققون بأنه حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني "والا".