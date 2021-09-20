الرئيس المصري يناقش مع وزير الدفاع اليمني التعاون الثنائي بين البلدين

الفريق أول "زكي" حضر اللقاء

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محمد علي المقدشي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي حضر اللقاء.