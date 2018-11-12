"تعليم صامطة" يطلق مسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

أطلق مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان صباح اليوم مسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى مدارس المكتب بحضور مدير مكتب تعليم صامطة بالنيابة جابر بن محمد جبيع مدخلي.



وأشرف"مدخلي"على سير مسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتي أقيمت في المعهد العلمي بصامطة

وأوضح رئيس وحدة النشاط الطلابي بالمكتب احسن القاضي قائلاً: إن المسابقة تمت بالتنسيق مع شعبتي العلوم والرياضيات في المكتب، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المشاركين في المسابقة أكثر من 300 طالب من مختلف المراحل و14 ملاحظاً، وأن المدارس منذ وقت مبكر عملت على تهيئة الطلاب وتشجيعهم بما يحقق أهداف الأولمبياد.





وأكد "مدخلي" أهمية الاهتمام بالطلاب المتفوقين والعناية ببرامج الموهوبين في مدارس المكتب، وأن هذه المسابقة تأتي ضمن المسابقات التي تستهدف الطلاب، حيث تهدف لتنمية الثقافة العلمية الإبداعية في مجال حل المشكلات بالطرق والأساليب العلمية المختلفة.



واختتم"مدخلي" شكره لكل من ساهم في انجاح هذه المسابقة



الجدير ذكره أن الأولمبياد الوطني للمواد العلمية يهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف سياسة التعليم وغرس مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف وتهيئة الطلاب للمشاركة في الأولمبياد العلمية بين الطلاب في المدارس وتحقيق التكامل بين النشاط والمقررات المدرسية وتطبيق الحقائق والنظريات العلمية المتعلقة بالحياة اليومية للطلاب.