حليف لـ"سليماني".. مسلحان يصفّيان قائداً رفيعاً في مليشيا "الباسيج" الإيرانية

شارك في القتال في العراق وسوريا.. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها

قَتل مسلحان بالرصاص عبد المحسن مجدمي، أحد قادة مليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، والحليف السابق لقاسم سليماني، الذي قتلته الولايات المتحدة في ضربة جوية بطائرة مُسيرة في العراق، بحسب ما أفادت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء، أن "مجدمي" قُتل أمام منزله برصاص مسلحين اثنين مجهولين يستقلان دراجة نارية أمس.

وأضافت أنه كان يشغل منصب قائد "الباسيج" في مدينة داروخين في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران.

وأشارت الوكالة إلى عدم إعلان أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفة أنه قاتل في السابق في العراق وسوريا.