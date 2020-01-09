أمريكا مستعدّة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة

بهدف منع تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر

أعربت الولايات المتحدة عن استعداد للدخول في مفاوضات جادة مع إيران دون شروط مسبقة؛ بهدف منع تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر أو التصعيد من قبل النظام الإيراني، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" اليوم (الخميس).

وذكرت واشنطن في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، أن استهدافها لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، جاء ردًّا على سلسلة متصاعدة من الهجمات المسلحة في الأشهر الأخيرة من قبل إيران والميليشيات المدعومة إيرانيًّا ضد الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط.

وأضافت أنها على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية في المنطقة حسب الضرورة لمواصلة حماية الأفراد والمصالح الأمريكية.