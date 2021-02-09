الولايات المتحدة.. 91,762 إصابة مؤكدة و1,455 وفاة بـ"كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 91,762 إصابة مؤكدة و1,455 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 26,852,809 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 462,037.