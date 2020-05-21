"الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس.

وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.