من المغرب وتونس إلى اليابان وماليزيا.. آخر أرقام "كورونا" في 10 دول

إعلان البيانات يتواصل وسط حزمة من التدابير الوقائية التي اتخذتها دول عدة

تواصل دول العالم المختلفة إعلان بيانات الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس "كورونا" وسط حزمة من التدابير الوقائية التي اتخذتها دول عدة.

المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية ثماني حالات ثبت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وبذلك يصل عدد المصابين بالفيروس إلى 104 حالات، وثلاث وفيات، و490 حالة مخبرية سلبية.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد إلى 75 حالة إصابة، وذلك عقب إعلانها تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا".

وكان رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، قد أعلن في وقت سابق، عن حزمة إجراءات استثنائية تبلغ كلفتها مليارين ونصف المليار دينار (850 مليون دولار) تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من أجل التخفيف من التأثيرات السلبية لتفشي وباء "كورونا".

فلسطين

وأعلن وكيل وزارة الصحة بقطاع غزة يوسف أبوالريش اليوم الأحد إصابة مواطنين فلسطينيين اثنين بفيروس "كورونا" المستجد، عائدين من باكستان الخميس الماضي.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة أن الحالتين كانتا بين المحجورين ولم تدخلا القطاع، مشدداً على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع.

سريلانكا

فرضت السلطات السريلانكية اليوم، حظراً على دخول جميع الطائرات وسفن الركاب إلى البلاد، في محاولة أخرى لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19). مؤكدةً أن الحظر لن يتم تغييره لأي ظرف.

وأشارت في بيان لها أنها سمحت لشركات الطيران بتشغيل رحلات المغادرة، مما يمكِّن السائحين من مغادرة سريلانكا، واستخدام المطار كنقطة عبور، كما تم السماح لسفن الركاب بالدخول دون النزول في الميناء.

ماليزيا

أبلغت ماليزيا بـ 123 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اليوم الأحد 22 مارس، ليصل العدد الإجمالي إلى 1306 حالات إلى جانب 10 وفيات بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الماليزية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" إن 34 من الحالات الجديدة يرتبط بتجمع ديني جرى في أواخر الشهر الماضي.

ويوجد في ماليزيا أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا.

وقالت السلطات الصحية في ماليزيا إن نحو 16 ألفاً حضروا التجمع الديني الذي أقيم في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور في الفترة من 27 فبراير وحتى الأول من مارس وكان نحو 14500 منهم من مواطني البلاد.

التشيك

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في التشيك إلى 1047 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التشيكية بأنها سجلت 158 إصابة جديدة أمس، فيما تعافى ستة أشخاص من المرض ولم تحدث أي وفيات.

وأشارت إلى أن العاملين في القطاع الصحي فحصوا 15584 شخصاً حتى يوم أمس.

لوكسمبورغ

سجلت الحكومة في لوكسمبورغ 128 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 798 حالةً.

وأشارت في بيان إلى عدم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس في البلاد لتظل حصيلة الضحايا ثماني حالات وفاة حتى أمس.

النمسا

سجلت النمسا تاسع وفاة بفيروس "كورونا" المستجد بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الحالات المصابة إلى 3026 شخصاً.

وقالت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم إن الفحوص الطبية أكدت 212 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3026 حالةً بينها تسع حالات شفاء ومثلها وفيات.

وأوضحت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخراً بواقع 626 حالة تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 606 إصابات في حين سجلت العاصمة فيينا 369 إصابة.

أستراليا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الحكومة ستضح 66.4 مليار دولار أسترالي (38.50 مليار دولار أمريكي) في إطار ثاني حزمة تحفيزية لحماية البلاد من التبعات المالية لفيروس "كورونا".

وقال "موريسون" اليوم الأحد: "الحكومة ستساعد في تقديم ضمانات لديون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وستزيد إعانات البطالة مع اضطرار بعض الشركات لتسريح موظفيها".

وسجلت أستراليا حتى الآن سبع حالات وفاة مرتبطة بفيروس "كورونا" و1098 حالة إصابة بالفيروس.

وأغلقت السلطات المحلية معظم الشواطئ الرئيسية في سيدني اليوم الأحد لتفريق التجمعات.

اليابان

أبلغت السلطات اليابانية عن حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد بمقاطعة أوساكا وست إصابات جديدة أخرى بمقاطعات هيروشيما وكاناجاوا وإويتا، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.



وبذلك يرتفع إجمالي العدد الذي أعلنته وزارة الصحة والحكومات المحلية في اليابان إلى 1060.

وتبلغ حصيلة الوفيات بسبب الفيروس 45 حالة وفاة، من بين ذلك ثمانية من السفينة السياحية.