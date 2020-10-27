قبل مواجهة الأهلي بدقائق.. النصر يتلقى ضربة موجعة

يواجه النصر نظيره الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وسط ظروف صعبة؛ وذلك بعد أن تلقى الفريق الكروي الأول ضربة موجعة قبل انطلاق اللقاء بدقائق؛ إذ تعرّض المدافع البرازيلي "مايكون" للإصابة أثناء فترة الإحماء؛ ليحل بدلاً منه عبد الإله العمري.





وغادر "مايكون" الملعب وهو يذرف الدموع.