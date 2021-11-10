"الحربي" رئيسًا تنفيذيًّا لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

يمتلك خبرة مهنيّة في تطوير الأداء الحكومي

أصدر مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، اليوم، قرارًا بتعيين حسين يحيى الحربي رئيسًا تنفيذيًّا للمركز.



ويمتلك الحربي خبرة مهنيّة في تطوير الأداء الحكومي؛ حيث عمل مديرًا عامًا للتطوير والأداء في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل، كما عمل أمينًا عامًا لفريق تطوير المرفق العدلي، إضافة إلى إشرافه على قيادة التطوير والتخطيط والتنفيذ لمحافظ ومبادرات المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب إشرافه على مشروع مركز الاتصال الموحد بوزارة العدل.