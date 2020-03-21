جولة "سبق" تكشف شوارع العاصمة المقدسة شبه خالية.. شاهد الصور

بيَّنت التجاوب مع التوجيهات

وثَّقت جولة لـ"سبق" مساء أمس قلة في حركة السير في أكبر شوارع العاصمة المقدسة بالعزيزية؛ إذ انعدمت حركت السير نهائيًّا.

وتؤكد الجولة التجاوب من أهالي مكة المكرمة مع التوجيهات الداعية للبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار الفيروس.

هذا، وقد خلت الإشارات في بعض الشوارع من المركبات، وأغلقت الأمانة الإضاءة الرئيسة في الشوارع.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

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21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 01:03 AM

بيَّنت التجاوب مع التوجيهات

جولة "سبق" تكشف شوارع العاصمة المقدسة شبه خالية.. شاهد الصور

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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وثَّقت جولة لـ"سبق" مساء أمس قلة في حركة السير في أكبر شوارع العاصمة المقدسة بالعزيزية؛ إذ انعدمت حركت السير نهائيًّا.

وتؤكد الجولة التجاوب من أهالي مكة المكرمة مع التوجيهات الداعية للبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار الفيروس.

هذا، وقد خلت الإشارات في بعض الشوارع من المركبات، وأغلقت الأمانة الإضاءة الرئيسة في الشوارع.

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فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

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