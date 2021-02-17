وزير الخارجية يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الإيطالي

استعرضا العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها بشتى المجالات

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.