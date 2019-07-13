"الهلال" و"فلاي إن" شراكة ورعاية لخمس سنوات

أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل مساء اليوم السبت إجراءات توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "فلاي إن"؛ لتكون بموجبها؛ شريك السفر والسياحة الرسمي والحصري لـ"الهلال".

مثل الهلال في التوقيع رئيس مجلس الإدارة فهد بن سعد بن نافل وفلاي إن فـي التوقيع الرئيس التنفيذي فيصل بن عبدالله الحميضي.

ويمتد العقد لمدة خمسة مواسم رياضية بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2019 /2020م بموجبه تحصل "فـلاي إن" على العديد من المزايا والحقوق، تشمل الفعاليات والحملات التسويقية ويظهر شعار "فلاي إن" فـي المنطقة العلوية من الكنف الأيمن في قمصان كرة القدم بالنادي.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال: أتممنا اليوم توقيع عقد الشراكة مع فلاي إن خامس العقود الاستثمارية التي يوقعها النادي، والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق التميز، وتعزيز قيمة الهلال، كوجهة استثمارية جاذبة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ"فلاي إن": نبارك توقيع اتفاقية الشراكة مع الهلال، وهذا التعاون هو امتداد للتعاون السابق والمثمر بين الطرفين من خلال الشراكة السابقة التي حققت نتائج إيجابية للطرفين.