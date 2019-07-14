حريق في مستودع مواد كيميائية لأغراض البناء بحي الخمرة بجدة

الدفاع المدني يخمده.. بلا إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حريقاً اندلع في مستودع بحي الخمرة تقدر مساحته بـ2000 متر مربع.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المكلف الرائد نايف الشريف، بأنه وفي تمام الساعة الرابعة عشرة والدقيقة السادسة والعشرين من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر ذي القعدة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق بمستودع بحي الخمرة بمحافظة جدة.

وأوضح أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار بداخل مستودعين مسقفين بالصاج تقدر أبعاهما بـ(40×50) متراً، يحتويان على مواد كيميائية تستخدم في عملية صناعة مواد البناء والأسمدة ومضادات الرغوة.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده، والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة، ودون حدوث أي إصابات.

وبيّن أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية.