واشنطن ترفض تسليم لندن زوجة دبلوماسي أمريكي متورطة في حادث سير مميت

عائلة المراهق البريطاني "ساكولاس" كانت تقود سيارتها في الاتجاه الخاطئ للطريق

أعربت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن "إحباطها" من "غياب العدالة" بعد رفض الولايات المتحدة تسليم زوجة دبلوماسي أمريكي متورطة في حادث سير ببريطانيا، أدى إلى مقتل مراهق بريطاني.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أنه اتصل بسفير الولايات المتحدة في وقت سابق؛ للتعبير عن "خيبة أمل" لندن من قرار رفض تسليم السيدة "ساكولاس"، زوجة الدبلوماسي الأمريكي.

وقال في هذا الشأن: "نحن نعتبر هذا الأمر غيابًا للعدالة، ونرى أنه يجب على أن ساكولاس أن تعود إلى المملكة المتحدة (...) نحن الآن ندرس جميع خياراتنا".

وتشدد عائلة المراهق البريطاني الذي لقي مصرعه في الحادث، على أن "ساكولاس" كانت تقود سيارتها في الاتجاه الخاطئ للطريق أثناء وقوع الحادث بالقرب من قاعدة جوية يستخدمها الجيش الأمريكي وسط إنجلترا.

وكانت "ساكولاس" (42 عامًا) تتمتع بحصانة دبلوماسية عندما غادرت بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث. وقال محاميها إنها لن تعود بمحض إرادتها لبريطانيا لاحتمال سجنها بسبب "حادث فظيع، ولكن غير مقصود".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: إن ساكولاس أخطأت باستخدامها الحصانة الدبلوماسية لمغادرة بريطانيا، وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة النظر في الموقف الأمريكي الرافض لتسليم "ساكولاس" للقضاء البريطاني.