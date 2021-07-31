"الأرصاد": أمطار غزيرة وبَرَد على جازان

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطارٍ غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية، وتساقط البَرَد.

وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: الداير بني مالك، والحرث، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسادسة مساءً.

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31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 01:49 PM

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 6 مساءً

"الأرصاد": أمطار غزيرة وبَرَد على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطارٍ غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية، وتساقط البَرَد.

وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: الداير بني مالك، والحرث، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسادسة مساءً.

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