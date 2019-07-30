"الاتحاد": غضب جماهيري على "رباعي الآسيوية".. والإدارة تلتزم الصمت

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي استياءً كبيرًا من قبل جماهير نادي الاتحاد تجاه إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي ومدرب الفريق التشيلي لويس سييرا بعد أن أعلنت إدارة النادي عن اختيار المدرب لـ٤ أسماء من أجانب الفريق (فيلانويفا- رومارينهو- خمينيز- فيتشيو) لتمثيل الفريق في اللقاء الآسيوي.

ورأت معظم تلك الجماهير "الغاضبة" أحقية مشاركة (داكوستا-بريوفيتش-كريم الأحمدي) ضمن مشاركة الفريق الآسيوية، نظير أهمية الخانات التي يمثلها كل لاعب.

ومن جانب آخر، التزمت إدارة النادي الصمت حيال غضب جمهور النادي ولم تعلق على استفسارات الجمهور سوى أنها اكتفت بما ذكرت في إعلانها أسماء الأجانب المشاركين أن اختيارهم كان قراراً فنياً.