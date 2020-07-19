شاهد .. النيران تشب مجددًا بـ"قفعة النماص" والدفاع المدني يسيطر

شبت النيران عصر أمس ببعض الأشجار والحشائش بالقفعة شرق النماص. وقالت مصادر "سبق" إن الحريق تمت السيطرة عليه من قِبل رجال الدفاع المدني، قبل أن ينتشر، فيما لم يتم تحديد السبب في نشوبه أو تسمية المتسبب.

يُذكر أن الحرائق شبت خلال أيام قليلة وشبه متتالية في عددٍ من الجبال بمنطقة عسير؛ بينها جبل ضرم التابع لمركز تهامة بللسمر وبللحمر وجبال بمحافظة رجال ألمع، وعدد من المواقع بجبال السروات.