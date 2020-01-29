"بخاري" يحمي عرين "النصر" لثلاثة مواسم مقبلة

وقّعت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت عقداً مع أمين بخاري حارس مرمى فريق الاتحاد.

ويمتد العقد ثلاث سنوات مقبلة مع أفضلية التجديد لسنتين.

يأتي ذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ يرغب.

يُذكر أن "بخاري" برز مع المنتخب السعودي للشباب والمنتخب السعودي للأولمبي.